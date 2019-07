pedonalizzazione

Approvata pedonalizzazione tra via Maqueda e il Cassaro

Giunta approva delibera per la pedonalizzazione tra via Porto Salvo ed i Quattro Canti e tra i Quattro Canti e Piazza Giulio Cesare.

12/07/2019

Su proposta del Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico di Massa e Piano Urbano del Traffico, condivisa dall’Assessore al ramo, Giusto Catania, la Giunta Comunale ha approvato ieri la delibera n. 125, che statuisce la “Delimitazione e istituzione di Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel tratto di Via Maqueda compreso tra le piazze Villena e Giulio Cesare e nel tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra via Porto Salvo e piazza Villena”.



Quanto sopra – si legge nella delibera – atteso che “nel programma del Sindaco è stata riservata una particolare attenzione alle problematiche riguardanti la restituzione ai cittadini di particolari spazi urbani individuando nuove aree di intervento da adibire, in particolare, alla fruibilità pedonale”, individuando “il Centro Storico, le zone ad esso adiacenti e le borgate storiche, quali polarità nelle quali avviare concrete iniziative di sviluppo sostenibile, perseguendo decise politiche di alleggerimento del traffico e di introduzione di isole pedonali, finalizzate alla riqualificazione ambientale”.



“Un nuovo importante provvedimento – dichiarano il Sindaco Leoluca Orlando e l’Assessore alla Mobilità, Giusto Catania - che è certamente pratico, ma che esprime il profondissimo cambiamento culturale della nostra città: oggi sono stati i residenti e i commercianti di queste vie a chiedere a gran voce la pedonalizzazione. Quegli stessi residenti e commercianti che 6 anni fa avevano annunciato - e, a volte, fatto - le barricate contro le pedonalizzazioni.

Tutti hanno finalmente compreso come la vivibilità non sia soltanto utile per respirare meglio ma sia anche conveniente per creare e rafforzare condizioni economiche e di sviluppo”.

