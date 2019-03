Stand-Florio

Apre al pubblico lo Stand-Florio

Dopo troppi anni di abbandono e degrado, lo Stand Florio di via Messina Marine apre ufficialmente le sue porte alla cittą e al turismo nella nuova veste di polo culturale e di intrattenimento.

26/03/2019

Dopo troppi anni di abbandono e degrado, lo Stand Florio di via Messina Marine al civico 40, conosciuto più comunemente dai palermitani come “Taverna del Tiro” apre ufficialmente le sue porte alla città e al turismo nella nuova veste di polo culturale e di intrattenimento. Oltre 4mila metri quadrati di spazi destinati alla cultura, al turismo e all’ospitalità, grazie alla concessione di valorizzazione che durerà fino a 50 anni, come prevista dal bando di gara. Infatti, lo Stand Florio, inserito nel progetto “Fari, Torri ed Edifici Costieri 2016” è stato aggiudicato dalla Servizi Italia s.r.l., che si è proposta di gestire il bene, offrendo un canone di 14.400 euro annui. Per la gestione, l’aggiudicatario ha costituito una società di scopo, la Stand Florio Unipersonale s.r.l., oggi concessionaria del bene.

L’edificio Liberty fu commissionato nel 1906 dai Florio ad Ernesto Basile e per lungo tempo è stato utilizzato per le gare di “tiro al piccione” e sport acquatici da parte della nobiltà palermitana. La struttura riecheggia lo stile arabeggiante di un certo filone dell’architettura medioevale palermitana, in particolare nella cupola e nella foggia dei decori. Il prospetto verso il mare si qualifica per il rigore pre-razionalista di una veranda dalla semplice intelaiatura travi-pilastri. È, infatti, una delle prime strutture siciliane di età moderna costruite utilizzando in prevalenza il ferro. Al centro presenta una cupola rossa con pinnacolo. Durante la seconda guerra mondiale, fu trasformato in magazzino e utilizzato dalle truppe militari. In seguito, il vicino Ospedale Buccheri La Ferla lo ha acquisito per farne un solarium. A partire dagli anni Ottanta sono stati effettuati interventi di restauro per contrastare il forte degrado.

Ma oggi, finalmente lo Stand Florio ritorna a splendere secondo i fasti di un tempo con un giardino dedicato a Donna Franca, esteso per circa 3mila mq, con oltre sessanta specie vegetali che si inseriscono nel paesaggio urbano, costruito su progetto di un architetto del paesaggio che lo ha pensato come un insieme di tre aree botanicamente diverse: l’agrumeto, la macchia mediterranea e la sezione tropicale.

Trecento posti a sedere e un palco di 40 mq. per spettacoli teatrali, concerti, proiezioni, rassegne e performance sono stati adibiti per l'Arena teatro Basile che occupa un’area di circa 400 mq. avvolti da una folta vegetazione del giardino.

All’interno dell’edificio, un tempo destinato agli scommettitori del Tiro al Piccione, c'è anche il Caffè Targa, un ambiente concepito come avamposto verso il giardino e l’ampio spazio esterno dell’area food.

Mentre uno spazio molto riservato è la Terrazza Marsala sul tetto del cosiddetto Edificio degli Scommettitori, che si affaccia sullo splendido giardino Donna Franca con circa 80 mq. di spazio. Al piano terra dello Stand, che comprende circa 113 mq., si può ammirare la sala Regolamento che custodisce gli originali infissi del Novecento, ottimizzati per la moderna fruizione che insieme all’affresco ricordano il glorioso passato dell’edificio.

Al primo piano abbiamo anche la sala Vincenzo Florio, che nasceva come terrazza verso il mare, mentre oggi è trasformata in un elegantissimo spazio coperto, custodendo il fascino di un tempo.

