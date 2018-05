aeroporto

Apre il nuovo parcheggio all'aeroporto di Palermo. Dettagli e tariffe

Alle due grandi aree nei pressi del terminal e della vecchia aerostazione se ne aggiunge una terza, completamente nuova

Novità all'aeroporto di Palermo "Falcone Borsellino": una nuova area parcheggio diventa operativa. La nuova area si aggiunge alle due già esistenti nei pressi del terminal e della vecchia aerostazione, e si trova di fronte alla palazzina dell'ente gestore Gesap, lato mare.

Le tre aree di parcheggio cambiano nome e sono contraddistinte da differenti colori: il parcheggio P2 “Terminal” (Blu), con 770 posti auto, a 50 metri dallo scalo; il nuovo parcheggio P1 “Lunga Sosta” (Magenta), con 242 posti auto, distante 500 metri dall’aerostazione e il parcheggio P3 “Low Cost”, con 150 posti auto (entro settembre saranno 300), distante circa 600 metri dall’aerostazione. Le due aree di sosta P1 e P3 condivideranno la stessa fermata della navetta gratuita per il collegamento con il terminal.

Con la nuova organizzazione dei parcheggi, Gesap introduce un nuovo piano tariffario, che riduce ulteriormente i costi nell’area denominata “Lunga Sosta” e taglia fino a 20 euro le tariffe per la sosta fino a sette giorni nell’area “Low Cost”.

Le principali novità riguardano infatti le aree Lunga Sosta (P1) e Low Cost (P3), dove non sono previste tariffe per la sosta breve al di sotto delle 12 ore, e dove invece sarà conveniente parcheggiare per tempi di sosta a partire dalle 12 ore (8 euro nella lunga sosta e 7 euro nell’area low cost). Invece nel parcheggio a pochi metri dal Terminal (P2), il più comodo per le soste brevi e per l’utenza business, le tariffe rimarranno invariate: il costo fino alla prima ora di sosta sarà sempre di 3 euro.

Il sistema parcheggi si completa con gli ottanta posti gratuiti nella Zona a traffico controllato (ZTC, cosiddetta Kiss&Fly, aree arrivi e partenze), dove è possibile sostare fino a un massimo di 15 minuti. Superato tale limite orario scatterà la sanzione da parte della polizia municipale del Comune di Cinisi.

Gesap informa che "dalle stime di comparazione dei costi dei parcheggi su oltre dieci fasce orarie, effettuate su sette aeroporti italiani di dimensioni simili a quello di Palermo, è risultato che nel 70% dei casi le nuove tariffe dell’aeroporto di Palermo sono inferiori. Nel confronto si è tenuto conto del volume di traffico passeggeri, del numero di posti auto a disposizione del pubblico, della distanza dello scalo aereo dal centro cittadino".

Inoltre, fanno sapere da Gesap, nelle prossime settimane sarà avviata una campagna abbonamenti, tessere precaricate a consumo con lo sconto medio del 10%, abbonamenti individuali e collettivi per i frequent flyer, aziende, business e tutti coloro che per diverse ragioni viaggiano spesso. In fase di sviluppo anche la prenotazione online del parcheggio dal sito internet dello scalo aereo palermitano www.gesap.it e dall’app Gesap per Android e iOS, con sconti sulla tariffa oraria.

Il nuovo piano tariffario nel dettaglio:

P1 - LUNGA SOSTA: sosta gratis fino a 15 minuti, 30 minuti di tolleranza in uscita, dopo il pagamento. 8 euro fino a 12 ore di sosta, 13 euro fino a un giorno, 25 euro fino a due giorni, 35 euro fino a tre giorni (2 euro in meno rispetto alla vecchi tariffa lunga sosta), 45 euro fino a quattro giorni (4 euro in meno rispetto alla vecchi tariffa), 55 euro fino a cinque giorni (6 euro in meno), 65 euro fino a sei giorni (8 euro in meno), 65 euro fino a sette giorni (tariffa speciale Flat, meno di dieci euro al giorno, con un risparmio di dieci euro rispetto alla vecchia tariffa).

P2 - TERMINAL: sosta gratis fino a 15 minuti; 3 euro fino a un’ora di sosta; 6 euro da 1 a 2 ore; 8 euro da 2 a 3 ore; 10 euro da 3 a 12 ore; 18 euro da 12 a 18 ore. 9 euro ogni 12 ore successive o frazione. 15 minuti di tolleranza in uscita, dopo il pagamento.

P3 - LOW COST: sosta gratis fino a15 minuti, 30 minuti di tolleranza in uscita, dopo il pagamento. 7 euro da una fino a 12 ore di sosta; 10 euro fino a un giorno (3 euro in meno rispetto alla tariffa lunga sosta); 18 euro fino a due giorni (7 euro di risparmio), 26 euro fino a tre giorni (9 euro di risparmio), 36 euro fino a quattro giorni (13 euro di risparmio), 44 euro fino a cinque giorni (17 euro di risparmio), 52 euro fino a sei giorni di sosta (19 euro di risparmio) e 55 euro fino a sette giorni di parcheggio (tariffa speciale Flat, 20 euro di risparmio).

