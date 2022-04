Ergastolo ostativo

Ardita, Balsamo e Palazzolo a Palermo per parlare di ''ergastolo ostativo''

Il 28 aprile incontro aperto al Pubblico alla Facoltà di Giurisprudenza per partecipare al seminario intitolato ''Ergastolo ostativo, dal papello di Riina ad oggi: è davvero finita l'emergenza mafia?''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2022 - 10:10:49 Letto 832 volte

Il prossimo 28 aprile l’associazione studentesca ContrariaMente invita gli studenti e tutta la cittadinanza di Palermo a partecipare al seminario intitolato “Ergastolo ostativo, dal papello di Riina ad oggi: è davvero finita l’emergenza mafia?”, che si terrà alle 16.00 nell’Aula Magna della facoltà di giurisprudenza.

L’urgenza di riflettere su questo tema, soprattutto tra i giovani, è molto alto. Perché a 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio si sta smantellando la normativa antimafia ispirata e voluta da Falcone e Borsellino. E davanti ad una mafia sempre più radicata in ogni ambito della vita politica e sociale e dentro gli ambienti economici e finanziari, davanti a minacce di morte, preparazione di nuovi attentati e latitanze coperte da ambienti istituzionali, l’emergenza non è mai finita, anzi è ancora più forte rispetto al 1992.

La situazione desta preoccupazione e nasce un sospetto: che si stiano realizzando i punti del papello di Riina?

Sicuramente l’ergastolo ostativo creerà un pericolosissimo disincentivo alla collaborazione con la giustizia: unico vero deterrente contro la mafia e unico strumento per arrivare a scoprire la verità sui veri mandanti delle stragi del 1992-1993, i cui effetti si vedono ancora oggi.

Ne parleremo con il consigliere togato del CSM, Sebastiano Ardita, il presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, il giornalista Salvo Palazzolo e il professore costituzionalista Giuseppe Lauricella.

L'Incontro è aperto al Pubblico

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!