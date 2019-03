Arduino day 2019

Arduino day 2019, giornata mondiale dedicata alle applicazioni sul chip Open Source

''Questa bella iniziativa ha visto la partecipazione di numerose scuole e Startup, e si inquadra nelle attività di promozione della divulgazione delle tecnologie'', l'assessore D'Agostino.

17/03/2019

L'Assessore al Bilancio, Roberto D’Agostino, ha partecipato ieri a nome dell'Amministrazione comunale all'Arduino day 2019, giornata mondiale dedicata alle applicazioni sul chip Open Source, che a Palermo si è svolta presso Scalo 5B, lo spazio della Fiera del Mediterraneo, dato in concessione dal Comune a Lisca Bianca Fablab.



“Questa bella iniziativa - ha detto D'Agostino - ha visto la partecipazione di numerose scuole e Startup, e si inquadra nelle attività di promozione della divulgazione delle tecnologie STEM - Scienze, Tecnologie Ingegneria e Matematica - nelle quali è maggiore il gap tra richieste del mercato del lavoro e disponibilità di risorse umane con adeguate competenze. Iniziative come questa, e tutto ciò che ruota attorno alla creazione di competenze digitali, sono quindi fondamentali per aumentare l’occupazione giovanile e diminuire il tasso di disoccupazione".



L'assessore ha anche affermato che "l'amministrazione valuterà la possibilità di supportare con un concorso di idee quelle scuole, facoltà e studenti che si cimenteranno nella realizzazione di applicazioni utili per innovare e semplificare l'attività del Comune e delle partecipate".

