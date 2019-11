meteo

Arriva il freddo, oggi in Sicilia pioggia e vento

Per sabato è previsto un peggioramento al Centro Sud con maltempo e nubifragi.

08/11/2019

Maltempo in tutta Italia, da Nord a Sud. In queste ore temporali al Nord e sulle regioni tirreniche con la neve che scenderà a quote sempre più basse fino a raggiungere i 1000-1300 metri al Nord e i 1500 metri al Centro.

In Liguria, oggi, molte scuole sono rimaste chiuse per precauzione mentre a Roma si sono verificati diversi allagamenti nelle strade. Bel tempo, invece, al Sud e nelle Isole maggiori con le temperature che si attestano sulle medie stagionali.

Per sabato è previsto un peggioramento al Centro Sud con maltempo e nubifragi mentre migliora un po' al Nord. Secondo i meteorologi il maltempo in Sicilia lascerà spazio al sole nella giornata di domenica. Ma si tratterà di una brevissima tregua perchè da lunedì sono attese nuove ed intense piogge.

