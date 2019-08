meteo

Arriva il grande caldo, afa e umidità

Da oggi fino a martedì punte massime di 39-41 gradi e afa alle stelle.

Da oggi fino a martedì, in particolare nelle regioni centro-meridionali e nelle isole con punte massime di 39-41 gradi e afa alle stelle. La conferma arriva dal meteorologo Francesco Del Francia. La città più rovente è Terni con 41 gradi, seguono Foggia con 40 gradi, 39 a Benevento, Cosenza e Nuoro, 38 a Firenze, Bologna, Ferrara, Forlì, Perugia, Frosinone, l'Aquila, Avezzano, Matera e Cosenza, 37 a Roma, Caserta, Potenza, Caltanissetta, Ragusa, Catania e Lecce.

Si soffre di più nelle aree interne della Penisola, mentre le brezze marine offrono un po' di sollievo nelle zone costiere. Molto afoso anche in Pianura Padana, ma in generale in tutte le grandi aree urbane, specie nella ore serali e notturne. In Nord Italia tuttavia a partire da domenica sera l'alta pressione cederà il passo a una nuova perturbazione atlantica che porterà temporali a cominciare dai rilievi alpini e prealpini, che assumeranno anche carattere di nubifragio con grandinate e raffiche di vento anche superiori ai 70-90 chilometri orari. Successivamente il maltempo raggiungerà anche la Pianura Padana.

Tra 14 e 16 agosto, indicano i meteorologi, dovrebbe tornare l'anticiclone delle Azzorre che regalerà giornate estive ma con caldo senza eccessi. Qualche instabilità potrebbe persistere solo sull'estremo Nord-Est, a ridosso delle Alpi, e sull'Appennino centro-meridionale.

