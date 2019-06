meteo palermo

Arriva il grande caldo, sarà un weekend d'estate piena

Per tutto il weekend l'anticiclone africano porterà sole e temperature con picchi fino a 40 gradi.

07/06/2019

Ondata di caldo sub-tropicale nel fine settimana, rare precipitazioni e sole prevalente.

Per tutto il weekend l’anticiclone africano porterà sole e temperature in deciso ulteriore aumento, con picchi fino a 40 gradi. Le regioni maggiormente colpite dalla massa d’aria bollente in arrivo dal Nord Africa saranno quelle meridionali e il versante centrale tirrenico.

Sabato sarà una giornata in prevalenza soleggiata con temperature in aumento su tutti i settori con valori diffusamente oltre i 28-30 gradi al Centro Sud con punte fin verso i 34 gradi sulla Puglia e addirittura 38 in Sicilia, come previsti a Siracusa.

Domenica l’anticiclone africano farà sentire il suo ruggito, si aspetta un ulteriore aumento delle temperature in particolare sui settori più meridionali della Sardegna e sulle zone interne della Sicilia, con picchi addirittura prossimi ai 40 gradi.

