turismo

Arriva il ''Treno Dolce Vita'' per rilanciare il turismo in Sicilia

Trenitalia, in collaborazione con Arsenale, ha lanciato il servizio di lusso ''Il treno della Doce Vita'' che viaggerà anche nei binari della Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/07/2021 - 15:58:58 Letto 540 volte

Trenitalia, in collaborazione con Arsenale, ha lanciato il servizio di lusso “Il treno della Doce Vita” che viaggerà anche nei binari della Sicilia.

“Si tratta di un'iniziativa bellissima per chi vuole rivivere l'atmosfera degli anni Sessanta con la voglia di godere della bellezza e dei piaceri della vita - dichiara Roberta Alaimo - Il servizio effettivo partirà a gennaio 2023 con 5 treni, 10 itinerari, 14 Regioni attraversate, 128 città toccate, 126mila km. Un progetto di turismo lento che coinvolgerà la Penisola da Nord a Sud, tra città d’arte, luoghi simbolo e piccoli borghi” ha detto la deputata del Movimento 5 Stelle.

“Si tratta di un mezzo sicuro e sostenibile grazie al quale sarà possibile tutelare l’ambiente e rimettere in moto il turismo facendo esplorare i luoghi più affascinanti, nascosti e inconsueti dell’Italia. Ringrazio il sottosegretario Cancelleri per l’impegno e la volontà nel portare questa bellissima realtà qui in Sicilia”.

Nella foto, la deputata Alaimo con i colleghi Giancarlo Cancelleri e Andrea Giarrizzo sul treno.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!