Arte. ''Realtà romanzesca'': in mostra le opere di Demetrio Di Grado

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 28/11/2017 - 16:59:25 Letto 1347 volte

Opere d’arte realizzate tagliando, strappando e incollando sulla tela, pezzi di carta di giornali che nelle mani del palermitano Demetrio Di Grado si trasformano magicamente nella sua tavolozza. Strisce colorate che diventano pennellate ricercate nello scarto della quotidianità e nelle riviste vintage dal 1930 al 1960, per dare vita a delle opere d’arte dove la scelta dei materiali che intervengono nei suoi mondi narrativi accostati fra di loro prendono corpo e consistenza.

La mostra, dal titolo “Realtà romanzesca”, composta da 18 collage di tipo analogico, formato A4, arricchita da circa 6 installazioni a misura d'uomo, applicate direttamente sul muro in cui viene contestualizzato il soggetto cartaceo, sarà presentata sabato 2 dicembre, alle ore 19,00 nei locali di Studios in via Notarbartolo, 36.

“Un progetto che vede impegnato l'artista nella rivisitazione di un passato – spiega Graziella Bellone, organizzatrice e curatrice della mostra - il cui valore sembra essere dimenticato, sbiadito e ingiallito come la vecchia carta che usa. E' un viaggio tra istinto e coscienza dove realtà che sembrano non avere più senso, si ricaricano di possibilità divenendo pezzi di puzzle esistenziali”.

La sua tecnica, utilizzata in ambito artistico fin dai primi del ‘900 da pittori esponenti del cubismo, come Braque e Picasso, nei famosi papier collés in cui gli artisti si sbizzarrivano incollando carte da gioco, pacchetti di sigarette, fogli di giornale, carte di lamette, aprirono la strada alla corrente astrattista, dove regnavano le forme geometriche e al Dadaismo in cui i collage cominciavano a diventare tridimensionali. Il bello del collage è proprio la possibilità di realizzarlo con qualsiasi tipo di materiale, caratteristica che ne ha permesso l’evoluzione anche ai giorni nostri, in cui le tecniche si mischiano tra loro. Demetrio con raffinatezza ritaglia i suoi materiali facendo confluire dentro la sua tela frammenti che contengono l’infinito. Ci sono squarci di natura con un cielo che appare infinito e porzioni di terra che l’artista unisce con un velo di prospettiva che dà alle cose un tocco di energia surreale. Ma ancora possiamo ammirare personaggi surreali uscire fuori da note musicali, isole, valli, ricordi di sensazioni plastiche registrate in chissà quale volo della memoria. Il gesto pittorico di Demetrio Di Grado è dunque un viaggio, un racconto tra le iconografie della natura.

La mostra è aperta al pubblico gratuitamente fino al 16 dicembre dal martedì al sabato dalle ore 17,00 alle 19,00.

