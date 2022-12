Asili nido

Asili nido e scuole dell'infanzia: a Palermo mercoledì 14 ''Open day'' in tutte le strutture comunali

L'Open Day, organizzato dall'assessorato all'Istruzione, ha l'obiettivo di far conoscere i servizi educativi comunali rivolti alla fascia d'età 0-6 anni, in vista della campagna per le iscrizioni all'anno educativo-scolastico 2023/2024.

Mercoledì 14 dicembre, dalle 15.30 alle 18.00, le cittadine e i cittadini avranno la possibilità di visitare gli asili nido e le scuole dell’infanzia del Comune di Palermo. L’Open Day, organizzato dall’assessorato all’Istruzione, ha l’obiettivo di far conoscere i servizi educativi comunali rivolti alla fascia d’età 0-6 anni, in vista della campagna per le iscrizioni all’anno educativo-scolastico 2023/2024 che si aprirà a Gennaio. Oltre a visitare gli spazi, i cittadini potranno conoscere e confrontarsi con le educatrici, con le insegnanti e con tutto il personale che lavora in ciascuna struttura.

Di seguito, l’elenco completo degli asili nido e delle scuole dell’infanzia divisi per circoscrizione, e l’orario in cui è possibile visitarli.

I CIRCOSCRIZIONE

Asilo nido «Braccio di Ferro», via S.S. Crocifisso 1 (16.00-18.00)

Asilo nido «Maria Pia di Savoia», via Papireto 53/a (15.30-18.00)

Centro Bambini e Famiglie «SpazioInsieme ZeroTre», vicolo Palagonia all’Alloro 12 (15.30-18.00)

II CIRCOSCRIZIONE

Asilo nido «La Malfa», via Cristodulo 1 (15.30-18.00)

III CIRCOSCRIZIONE

Asilo nido «Allodola», via dell’Allodola 36 (16.00-18.00)

Asilo nido «Ermellino», via Nicolò Azoti 35/c (16.00-18.00)

Asilo nido «Il Faro», via Giuseppe Paratore 28 (15.30-18.00)

Asilo nido «Libellula», Largo Testa 3 (16.00-18.00)

Asilo nido «Pellicano», via Guido Rossa 28 (16.00-18.00)

Scuola dell’infanzia «Carollo», Largo dello Storno 11 (15.30-18.00)

Scuola dell’infanzia «Oberdan», via Paratore 13 (15.30-18.00)

IV CIRCOSCRIZIONE

Asilo nido «Drago», via Aurelio Drago 42 (15.30-18.00)

Asilo nido «Maricò», via Pelligra 4 (16.00-18.00)

Asilo nido «Pantera Rosa», via Cortigiani 43 (16.00-18.00)

Scuola dell’infanzia «Altarello», via Carlo Del Prete 23 (15.30-18.00)

Scuola dell’infanzia «Di Matteo», via Enea Rossi 6 (15.30-18.00)

Scuola dell’infanzia «Palmerino», via Palmerino 1 (15.30-18.00)

V CIRCOSCRIZIONE

Asilo nido «Filastrocca», via Tembien 1 (15.30-18.00)

Asilo nido «Girasole», via Perpignano 287 (16.00-18.00)

Asilo nido «Tornatore», via Donato Bramante 6 (16.00-18.00)

Asilo nido «Papavero», via Acireale 1 (16.00-18.00)

Asilo nido «Santangelo», via Ignazio Silvestri, 10 (16.00-18.00)

Asilo nido «Topolino», via Eugenio l’Emiro 152 (16.00-18.00)

Scuola dell’infanzia «Arcobaleno», via Ignazio Silvestri 21 (15.30-18.00)

Scuola dell’infanzia «Primavera», viale della Regione Siciliana, 2257 (15.30-18.00)

Scuola dell’infanzia «Whitaker», via Zisa 17 (15.30-18.00)

VI CIRCOSCRIZIONE

Asilo nido «Grillo parlante», via Caduti senza croce 22 (16.00-18.00)

Asilo nido «Melograno», via Monte San Calogero 10 (16.00-18.00)

Asilo nido «Peter Pan», via Barisano da Trani 5/D (16.00-18.00)

Scuola dell’infanzia «Germania», via Germania 8 (15.30-18.00)

VII CIRCOSCRIZIONE

Asilo nido «Morvillo», via Pegaso 29 (16.00-18.00)

Asilo nido «La Coccinella», via Pietro D’Alvise 2 (15.30-18.00)

Scuola dell’infanzia «Stella Marina», via della Vela 10 (15.30-18.00)

VIII CIRCOSCRIZIONE

Asilo nido «Aquilone», via Maggiore Toselli 85/A (16.00-18.00)

Asilo nido «Pole Pole», via Fileti 13 (15.30-18.00)

Asilo nido «Rallo», via Alberto Rallo 7/A (15.30-18.00)

Asilo nido «Tom & Jerry», viale Leonardo da Vinci 83 (16.00-18.00)

Scuola dell’infanzia «Galileo Galilei», via Galileo Galilei 36 (15.30-18.00)

Scuola dell’infanzia «Peralta», via Enrico Fileti 13 (15.30-18.00)

Scuola dell’infanzia «Strauss», via Raffaello 1/3 (15.30-18.00)

