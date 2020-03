sanificazione

Asp di Palermo: domani interventi di sanificazione dei locali

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/03/2020 - 21:06:48 Letto 368 volte

Per esecuzione interventi di sanificazione dei locali, resteranno domani chiuse alcune strutture dell'Asp di Palermo in città e provincia.

Domani, lunedì 30, e martedì 31 marzo rimarranno chiusi nella città di Palermo: UOC Progettazione e Manutenzione di via Pindemonte 88 (Padiglione 14); PTA Albanese di via Papa Sergio I; PTA Guadagna di via Villagrazia; PTA Guadagna di via Giorgio Arcoleo 5; Poliambulatorio Centro di via Turrisi Colonna 43; UOS Centro Alzheimer di via La Loggia 5; Poliambulatorio Zen di via Rocky Marciano 17 e UOS Hospice di via La Loggia 5.

A Monreale sarà chiuso il Poliambulatorio di Contrada Cirba, a Piana degli Albanesi l’UOS RSA di Contrada Odigitria ed a Belmonte Mezzagno l’attività distrettuale decentrata.

