Asp in piazza, ecco le nuove iniziative

Iniziativa, unica nel suo genere in Italia, è stata presentata questa mattina dal Commissario dell’Asp, Antonio Candela, alla presenza degli 11 Sindaci che ospiteranno il villaggio della salute

Dall’8 marzo ad Isola delle Femmine al 21 giugno a Palazzo Adriano con in mezzo altre 9 tappe di Asp in Piazza. L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha messo in cantiere la quinta edizione della manifestazione itinerante sulla prevenzione che, dal 2014, ha consentito di diagnosticare 79 tumori a bordo dei camper.



L’iniziativa, unica nel suo genere in Italia, è stata presentata questa mattina dal Commissario dell’Asp, Antonio Candela, alla presenza degli 11 Sindaci che ospiteranno il villaggio della salute. “Ripartiamo – ha detto Candela - con lo stesso impegno e con lo stesso obiettivo degli anni scorsi, e cioè di andare incontro alla gente nei principali luoghi di aggregazione che sono le piazze. Lì faremo visite ed esami per individuare e diagnosticare il tumore in una fase asintomatica della malattia. Tra marzo e giugno, percorreremo 1.050 chilometri, ma grazie ad una ‘squadra’ affiatata ed autonoma nell’organizzazione, siamo convinti di potere offrire ancora una volta un modello di sanità itinerante di grande qualità”.



Il calendario di “Asp in Piazza” 2018 prevede, come detto, la prima tappa l’8 marzo ad Isola delle Femmine per una “festa delle donne” all’insegna della prevenzione. Poi, i camper saranno il 22 marzo a Santa Flavia, il 12 aprile a Trabia, il 19 aprile a Belmonte Mezzagno, l’8 maggio a Trappeto, il 17 maggio a Ventimiglia di Sicilia, il 24 maggio a Giuliana, il 29 maggio a Piana degli Albanesi, il 5 giugno a Petralia Sottana, il 14 giugno a Pollina e, infine, il 21 giugno a Palazzo Adriano. In programma anche due “Open Day” della prevenzione: l’11 maggio a Linosa e sabato 12 maggio a Lampedusa.



Agli screening del tumore alla mammella, del cervico carcinoma, del colon retto e alla tiroide, oltre a quello del melanoma, si affiancano stabilmente quest’anno lo screening delle malattie croniche non trasmissibili e la prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche. Quest’ultima attività sarà fatta a bordo del nuovo camper che si aggiunge ai tre, già, presenti negli anni scorsi nelle Piazze della provincia.



226 TUMORI NEL 2017. Nella conferenza stampa tenuta nei locali della direzione generale di via Cusmano, il commissario dell’Azienda, Antonio Candela, il direttore sanitario, Salvatore Russo, ed il direttore amministrativo, Domenico Moncada, hanno presentato anche il report completo degli screening oncologici. “Dal 2014 ad oggi – ha spiegato Salvatore Russo – sono stati 916 i tumori diagnosticati dall’Asp di Palermo, dei quali 837 con le attività tradizionali di screening e 79 nelle ‘Asp in Piazza’. Nel solo 2017, invece, sono stati complessivamente 226 i tumori: 207 nelle sedi ‘istituzionali’ della prevenzione (183 tumori alla mammella, 15 al colon retto e 9 alla cervice uterina, ndr) e 19 a bordo dei camper (12 alla mammella e 7 alla tiroide)”.



VACCINAZIONI IN CRESCITA DEL 33%. Farà parte in pianta stabile della nuova “Asp in Piazza” anche l’ambulatorio vaccinale itinerante che lo scorso anno ha effettuato 1.794 vaccinazioni, di cui 1.474 nelle 8 circoscrizioni della città e di Palermo e 320 in provincia”.



“Sono state complessivamente 480 mila, tutte le vaccinazioni effettuate nel 2017 – ha sottolineato Candela – l’aumento delle vaccinazioni obbligatorie è stato del 33,80%, ma ancora più significativo è stato l’aumento delle vaccinazioni per morbillo, rosolia, parotite e varicella. Siamo passati dalle 26.622 vaccinazioni del 2016 alle 43.432 del 2017, con un aumento del 63,10%”.

