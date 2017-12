SmarTurno

Asp Palermo, ''SmarTurno'': il turno si prenota da casa

Si chiama SmarTurno ed è il nuovo servizio realizzato dall'Asp di Palermo per facilitare e velocizzare l'accesso degli utenti agli sportelli...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/12/2017 - 12:16:01 Letto 683 volte

Si chiama SmarTurno ed è il nuovo servizio realizzato dall’Asp di Palermo per facilitare e velocizzare l'accesso degli utenti agli sportelli.

Il turno, da giovedì prossimo, invece che ritirarlo nei totem presenti nei poliambulatori, lo si potrà prendere direttamente da casa (attraverso un’applicazione).

L'utente verrà informato di quante persone sono in attesa e quanto tempo (in base alle indicazioni del GPS del proprio telefonino) servirà per raggiungere il Poliambulatorio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!