Assegni familiari

Assegni familiari, dal 1 luglio le domande

Dal mese di luglio, le presentazioni delle domande all'Inas Cisl Palermo anche per i dipendenti di aziende private.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/07/2019 - 13:35:53 Letto 340 volte

Da lunedì 1° luglio, i dipendenti privati possono già fare domanda per ottenere l’assegno al nucleo familiare (Anf). Per ottenere l’assistenza adeguata e professionale, è possibile rivolgersi agli esperti del patronato Inas Cisl di Palermo che procederanno all’invio online dell’istanza. Da quest’anno, infatti, l’Anf non si può più chiedere tramite il datore di lavoro.

“Considerato che non compilare correttamente la domanda può far perdere l’assegno - avverte Giorgio Sanzone, responsabile Inas Cisl di Palermo -, per evitare che l’Inps respinga la richiesta e per ottenere l’importo a cui si ha effettivamente diritto, è meglio affidarsi al nostro centro con personale specializzato per queste pratiche”.

Gli operatori del patronato si occuperanno della compilazione e dell’invio e potranno valutare se si ha diritto anche ad altre formule di supporto per la famiglia. Gli uffici della sede centrale del patronato Inas Cisl di Palermo, sono aperti dal lunedì al venerdì, 8,30-12,30, 15-18

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!