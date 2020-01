Assegno nucleo familiare e maternità 2019: presentazione delle domande

Assegno familiare e maternitÓ

Assegno nucleo familiare e maternitÓ 2019: presentazione delle domande

L'Amministrazione Comunale di Palermo rende noto che possono essere inoltrate le domande per l'Assegno familiare e maternitÓ 2019.

05/01/2020

L'Amministrazione Comunale rende noto ai cittadini italiani italiani o comunitari o di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, residenti nel Comune di Palermo, che in applicazione dell'art.65 della Legge n. 448 del 23/12/1998 e dell'art.74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, possono essere inoltrate le domande concernenti:

L'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori anno 2019.

Le domande devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, presso le Circoscrizioni Comunali di appartenenza.

L'assegno di maternità anno 2019.

La domanda deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione. Le domande, per l'anno 2019 devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre sei mesi dalla nascita del minore, presso le Circoscrizioni Comunali di appartenenza.

