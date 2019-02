Assemblea straordinaria di Sinistra Comune: proposta composizione nuova Giunta e rilancio della città

Assemblea Sinistra Comune

Assemblea straordinaria di Sinistra Comune domenica 3 marzo ai Candelai: valutazione sulla proposta di composizione della nuova Giunta e sul progetto di rilancio del governo della città.

27/02/2019

E' convocata per domenica 3 marzo alle ore 16.00, presso i Candelai l’assemblea straordinaria di Sinistra Comune. L'assemblea, sia per ragioni statutarie che per pratiche di partecipazione della nostra soggettività politica, è l'unico organismo che può esprimere la valutazione definitiva sul progetto politico e sui nuovi assetti di governo che il Sindaco proporrà alle forze politiche e alla città.

Nel corso dell'incontro inoltre, sarà analizzato il documento sul "Lavoro a Palermo" preparato dal Gruppo di IdeAzione.

La fase politica attraversa un momento molto importante, e anche per questa ragione, oltre alle decisioni sul governo della città, è fondamentale proseguire il lavoro di elaborazione e di condivisione dei gruppi tematici.

