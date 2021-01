Assistenza disabilità: mancano 10 milioni all'appello. Caronia: ''selta gravissima da rivedere''

disabilitą

Assistenza disabilitą: mancano 10 milioni all'appello. Caronia: ''selta gravissima da rivedere''

Nella bozza del disegno di legge dell'Assemblea Regionale Siciliana mancano almeno 10 milioni da destinare all'assistenza per gli studenti con disabilitą.

Nella bozza del disegno di legge sull'esercizio provvisorio in discussione in questi giorni all'assemblea regionale siciliana mancano almeno 10 milioni da destinare all'assistenza per gli studenti con disabilità. I servizi potrebbero quindi interrompersi già un queste ore di ripresa dell'attività scolastica in presenza.

La denuncia viene da Marianna Caronia che, con un emendamento proposto in commissione bilancio, ha chiesto di destinare le somme necessarie per garantire il servizio almeno fino alla fine dell'anno scolastico 20/21.

Per la deputata di Forza Italia, "siamo di fronte ad un nuovo capitolo della storia incredibile di violazione dei diritti basilari dei cittadini con disabilità.

Ancora una volta, i fondi per questi servizi fondamentali, ed obbligatori per legge, non sono considerati una priorità, paventando interruzioni o quantomeno la intermittenza di un servizio che va invece garantito con continuità per essere efficace.

Credo che il Governo e la maggioranza debbano fare priorità a questo intervento, rivedendo la scelta fatta, che espone per altro l'amministrazione pubblica a gravi e pesanti contenziosi come già avvenuto in passato. Il diritto all'assistenza non può essere considerato secondario o accessorio".

