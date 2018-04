assistenza disabili

Assistenza specialistica minori disabili, polemica M5S: ''Risorse insufficienti, ora è emergenza''

Secondo il Movimento, il Comune di Palermo avrebbe scelto di rimanere immobile in merito al diritto di assistenza degli alunni, non preservando fondi appositi per la prosecuzione del servizio

L'assistenza ai disabili in Sicilia continua ad essere il tema del momento. Con l'approvazione dello stanziamento dei fondi per l'assistenza ai disabili gravissimi, la Regione Sicilia ha fatto tirare un sospiro di sollievo a una categoria esausta per le lotte e le proteste contro la potenziale sospensione delle garanzie. A Palermo però la situazione non sarebbe tra le più rosee, e il Movimento 5 Stelle fa presenti alcune inadeguatezze nell'assistenza dei disabili, nella fattispecie in quella riservata ai minori.

Il 9 aprile scorso il Comune di Palermo ha chiarito con una nota che le ore previste nel contratto degli operatori specializzati e degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, ma non svolte per assenze o festività, non potranno essere recuperate in giorni e settimane successive.

"Perché scegliere la data di fine aprile e non direttamente la conclusione delle lezioni a giugno, considerato che stiamo parlando di diritto allo studio, di un servizio essenziale erogato per legge dagli enti locali, che non prevede deroga alcuna?" - si chiede la consigliera Viviana Lo Monaco del Movimento 5 Stelle Palermo. "L’amara risposta la constatiamo a distanza di alcuni mesi, quando risulta evidente che il Comune di Palermo non aveva stanziato preventivamente risorse sufficienti a coprire le ore di assistenza specialistica per tutti i minori in elenco, e ora ci troviamo in uno stato di emergenza".

Già a maggio dell’anno scorso, sostiene il Movimento, il Comune era venuto a conoscenza del numero di alunni certificati ai sensi della legge 104/92, art. 3 comma 3, cui spetta il supporto di un assistente/operatore specializzato a garanzia di una piena inclusione all’interno della classe. "L'amministrazione è rimasta immobile - denuncia Lo Monaco, in riferimento alla mancanza di provvedimenti per stimare e preservare i fondi necessari alla prosecuzione del servizio - perché a causa della precarietà contrattuale riservata a queste figure specializzate, il terzo contratto si è trasformato in un apparente 'contentino'".

