Assunzioni Sanità Sicilia. Incontro tra sindacati e assessore Razza:''Gli intenti dell'assessore sono in linea con le nostre aspettative''

Si è svolto questa mattina nella sede dell'Assessorato regionale alla Sanità un primo incontro informale e interlocutorio tra l'assessore al ramo Ruggero Razza e i segretari generali siciliani di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl....

Si è svolto questa mattina nella sede dell'Assessorato regionale alla Sanità un primo incontro informale e interlocutorio tra l'assessore al ramo Ruggero Razza e i segretari generali siciliani di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl. Sul tavolo tutte le questioni nodali del settore che andranno affrontate nei mesi a venire.

“L'impressione che abbiamo avuto - dicono Gaetano Agliozzo (Fp Cgil), Paolo Montera (Cisl Fp) ed Enzo Tango (Uil Fpl) - è positiva. Gli intenti dell'assessore sono in linea con le nostre aspettative. Le questioni vanno certamente approfondite, ma se si procederà in questa direzione non potremo che fare bene. Il lavoro maggiore andrà svolto sulla rete ospedaliera, accelerando al contempo il piano delle assunzioni, attraverso l’emanazione di una inequivocabile direttiva assessoriale, e dando stabilità alla governance, mettendo fine alla gestione commissariale”.

Nelle prossime settimane l'assessorato convocherà formalmente i sindacati per un nuovo incontro.

