droga

Aumentano i decessi da nuove droghe, domani a Palermo progetto di prevenzione regionale

L'Università di Palermo avvia un progetto di formazione e informazione, in collaborazione con vari enti siciliani, per combattere un fenomeno in crescita nell'Isola

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/06/2018 - 10:01:52 Letto 372 volte

Aumentano in modo preoccupante in Sicilia i casi di intossicazione e i decessi dovuti all’uso di nuove droghe (soprattutto dai minori) e all'assunzione impropria di farmaci per ottenere lo “sballo”, doping amatoriale e prodotti fabbricati clandestinamente e acquistati sul web.

Il Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche (“Stebicef”) dell’Università di Palermo avvia un progetto di prevenzione regionale che si articola nella formazione degli operatori sanitari di pronto soccorso, delle forze dell’ordine e dei farmacisti, e nell’informazione capillare presso atenei e scuole allo scopo di far conoscere ai ragazzi e ai loro genitori gli effetti sulla salute a breve, medio e lungo termine delle sostanze che si assumono sempre più frequentemente. Il progetto è realizzato in collaborazione con Federfarma nazionale e Federfarma Palermo, Federazione nazionale Ordini dei farmacisti (Fofi), diverse scuole e alcuni Comuni dell’Isola, e col patrocinio dell’assessorato regionale della Salute, del Rotary Club distretto 2110 e del Lions Unipa.

Domani 30 giugno alle ore 10,30, presso Federfarma Palermo-Utifarma in via Libertà 97, a Palermo, il tossicologo prof. Fabio Venturella del dipartimento “Stebicef”, e il presidente di Federfarma Palermo Roberto Tobia, illustreranno alla stampa i dati sulla recrudescenza del fenomeno raccolti presso i pronto soccorso e i principali reparti ospedalieri della Sicilia, e i risultati di un questionario nelle scuole in cui i ragazzi, a partire dall’età di 12 anni, ammettono con molta naturalezza l’uso di droghe e similari. Seguirà la presentazione del progetto di prevenzione, cui prenderanno parte l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, l’assessore regionale al Lavoro Mariella Ippolito, il rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, il segretario nazionale della Fofi Maurizio Pace, l’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Santa Croce Camerina Giulia Santodonato e i rappresentanti degli enti patrocinatori del progetto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!