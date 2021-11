Il sindaco lo sapeva fare

Aumento casi Covid in Sicilia, Caronia annulla l'evento ''Il sindaco lo sapeva fare''

Lo scrive nella propria pagina Facebook Marianna Caronia, annunciando l'annullamento del previsto incontro organizzato per domenica prossima ''Il Sindaco lo sapeva fare. Idee e proposte dopo il fallimento.''

22/11/2021

"Sono molto dispiaciuta di dover cancellare il nostro incontro di giorno 28. In tanti avevate dato l'adesione e con tanti di voi avrei voluto parlare del futuro di Palermo.

Abbiamo però deciso di annullare questo momento di confronto perché siamo preoccupati dal nuovo aumento dei casi di Covid registrato anche in Sicilia.

Anche se avevamo organizzato tutto nel rispetto delle attuali norme di prevenzione, è fondamentale in questo momento evitare ogni possibile rischio, evitare momenti di assembramento.

Spero, anzi sono certa che avremo presto altre occasioni per incontrarci e per lavorare insieme per Palermo e la Sicilia".

