Giornata mondiale sull'Autismo

Autismo, sino al 2 aprile AMG Energia illumina di blu il teatro Politeama

Palermo aderisce alla ''Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo'' illuminando il Teatro Politeama di blu.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/03/2019 - 14:10:03 Letto 342 volte

Il Teatro Politeama per una settimana si colora di blu come segnale dell’attenzione della città all’autismo. Palermo aderisce alla “Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo” che si celebra in tutto il mondo il prossimo 2 aprile per sensibilizzare sui disturbi dello spettro autistico, sulla diagnosi, sulla ricerca ma anche sulla piena integrazione dei soggetti affetti da questa forma di disabilità.

Su invito del Comune di Palermo, AMG Energia ha aderito all’iniziativa “Light it up blue”, patrocinata a livello internazionale dall’Onu. Il blu è il colore che identifica la solidarietà e la vicinanza alle persone affette da disabilità e, per una settimana, sino a martedì 2 aprile, AMG Energia ha realizzato, su richiesta del Comune nell’ambito delle attività no-profit, l’illuminazione blu del teatro Politeama con l’applicazione di speciali filtri colorati ai dieci proiettori, installati sui due sostegni davanti alla facciata del monumento. Per potenziare l’illuminazione del prospetto, sono stati anche installati due proiettori da 2.000 watt con l’applicazione di filtri colorati all’interno del perimetro del teatro. Per l’occasione, per far meglio risaltare il colore blu, verranno temporaneamente spenti i proiettori in cima al monumento che illuminano la quadriga e i cavalli bronzei. “Rispondendo alla richiesta del Comune – sottolinea l’amministratore unico di AMG Energia, Mario Butera - illuminiamo di blu un monumento che identifica la città, per invitare tutti a prendere consapevolezza di questa forma di disabilità e ad esprimere vicinanza a quanti ne sono affetti e alle loro famiglie”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!