Bagheria, Al via il Progetto ''YES'' di Erasmus, rivolto i bambini della scuola primaria

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/10/2018 - 08:54:01 Letto 402 volte

“Insegnare ai bambini della scuola primaria a trasformare le idee in azioni, attraverso la cooperazione europea tra le scuole.” Questo l’obiettivo del progetto Erasmus “Yes – Young Enterprising Students” che introdurrà l’educazione all’imprenditorialità per formare studenti con abilità di vita quotidiana e dare loro una comprensione personale, finanziaria ed economica. Una risposta adeguata alle esigenze dei continui cambiamenti della vita moderna.

Cinque i paesi coinvolti con le scuole partner: Polonia (scuola di coordinamento), Portogallo, Turchia, Paesi Baschi e Italia. Il Transnational Meeting si è svolto dal 24 al 29 Settembre presso il V Circolo Didattico A. Gramsci, Dirigente Scolastica Maria Grazia Pipitone, Coordinatrice Chiara Audia, alla presenza di un gruppo di docenti stranieri. La cerimonia d’apertura si è tenuta al plesso E. Loi, una gioiosa Welcome Ceremony, con protagonisti gli alunni delle classi quarte e quinte, ha accolto i docenti ospiti.

Hanno apprezzato l’esibizione con i tamburi, balli e canti sia moderni che della tradizione siciliana. Il tutto in un clima di accoglienza, come ha evidenziato la coordinatrice internazionale del progetto, durante il suo intervento, dicendo “mi sento a casa” e rivolgendo parole di lode ai bambini bagheresi.

La delegazione dei docenti ospiti ha visitato alcuni tra i più rappresentativi siti artistico-culturali della città: Palazzo Butera, Villa Palagonia e Villa Cattolica e incontrato alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Per i coordinatori Erasmus è stata una settimana significativa per la programmazione delle attività previste. Attivati di una serie di work shop, incontri sul tema portante del progetto YES, l’educazione all’imprenditorialità dei giovani studenti al fine di implementare l’educazione imprenditoriale in ogni scuola partner.

Per la formazione dei giovani studenti intraprendenti sono previsti, tra gli altri, i seguenti obiettivi: sviluppare l’apprendimento attraverso un efficace lavoro di squadra, abilità matematiche, sviluppare capacità di problem solving e la preparazione di mini business plans, ovvero piccoli progetti imprenditoriali, accrescendo le competenze in inglese.

Il progetto YES è finanziato nell’ambito dell’Azione chiave 2- cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche per l’istruzione scolastica. Nei prossimi mesi sono previste nuove tappe per la mobilità dei docenti e degli studenti, quindi bagaglio in preparazione, valigetta ventiquattrore compresa per “i piccoli uomini d’affari”. Le emozioni Erasmus continueranno a viaggiare per l’Europa…

