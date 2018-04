Concerto

Bagheria, grande successo per il Concerto di Pasqua del Coro Laudate Dominum

Un viaggio musicale dal '500 al contemporaneo, diretto da Salvatore Di Blasi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2018 - 13:07:12 Letto 413 volte

Grandi emozioni al 14° Concerto di Pasqua del Coro Laudate Dominum, diretto da Salvatore Di Blasi, tenutosi domenica 8 aprile 2018 nella chiesa Maria Santissima Immacolata di Bagheria.

Il concerto è stato introdotto da Don Giovanni Basile, ha riconosciuto alla musica il merito di rendere "Visibile ciò che non lo è". Quindi lo spettacolo è stato aperto dalla Corale Polifonica con il brano “Resurrexi” di M. Betta. Poi Di Blasi ha diretto gli adulti del Coro Laudate Dominum, i giovani Pueri Cantores, il soprano Teresa Stagno, la pianista Cristina Ciulla e l’Orchestra da camera dell’Associazione Culturale Bequadro in un armonico viaggio musicale dal ‘500 al contemporaneo. Il concerto si è poi chiuso con tutti i protagonisti insieme per il vigoroso “Inneggiamo al Signore”, tratto dall’Intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni.

Il pubblico ha accolto con grande favore l’evento, parte del cartellone della seconda Stagione Concertistica "Città di Bagheria" promossa dall’Associazione Culturale Bequadro e dall’amministrazione comunale. Piena soddisfazione anche per l’assessore alla Cultura Romina Aiello, presente al concerto. Già in preparazione il prossimo evento, il 6° Festival Nazionale Corale di Musica Sacra Mariana, in programma il 13 maggio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!