I Sapori della Costa d’Oro

Bagheria, presentato il Club di prodotto

L’iniziativa è stata promossa dal Flag/Gac Golfo di Termini Imerese, l’agenzia di sviluppo territoriale riconosciuta in ambito Ue e composta dai Comuni di Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Trabia, Termini Imerese...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/07/2021 - 11:49:52 Letto 830 volte

E’ stato presentato ieri giovedì 1 luglio a Bagheria, nella splendida cornice della terrazza panoramica di Villa Serradifalco - Fondazione Trigona, il Club di prodotto “I Sapori della Costa d’Oro”.

L’iniziativa è stata promossa dal Flag/Gac Golfo di Termini Imerese, l’agenzia di sviluppo territoriale riconosciuta in ambito Ue e composta dai Comuni di Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Trabia, Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Lascari, Cefalù e Pollina, da imprese e rappresentanti nazionali della filiera della pesca e da operatori turistici.

Il club di prodotto "I Sapori della Costa d'Oro" è una forma di aggregazione di realtà locali finalizzata alla creazione di un prodotto turistico enogastronomico della fascia costiera che va da Bagheria a Pollina.

Il progetto prevede tre fasi aggregative. Si inizia con home fooder, blogger e appassionati della cucina tradizionale siciliana. Poi sarà la volta di ristoratori, produttori della filiera del pesce e delle eccellenze del territorio. Ed infine, sarà creato un circuito di case vacanze, b&b e servizi per il turismo.

Protagonisti della serata sono stati gli “ambasciatori del gusto” (home fooder, blogger e appassionati della cucina tradizionale siciliana), prevalentemente donne, che hanno preparato con il pescato locale una ricca degustazione di pietanze tipiche. Ogni comune è stato rappresentato da un piatto.

Nelle prossime settimane verranno presentate le altre fasi aggregative del club di prodotto. Tutti i prodotti e i servizi dei Sapori della Costa d’Oro saranno proposti attraverso i canali online del Flag/Gac e un’apposita piattaforma di e-commerce che entrerà in funzione a partire dal mese di settembre 2021.

“Abbiamo un patrimonio enogastronomico di grande rilievo - dichiara il presidente del Flag/Gac Golfo di Termini Imerese, Giuseppe Virga - che va sfruttato per trainare la crescita turistica ed economica della nostra costa. Il club di prodotto ha proprio questa finalità e fa parte della più ampia strategia messa in campo dal Flag/Gac”.

“Il Club di prodotto è uno strumento di marketing molto efficace - spiega il direttore del Flag/Gac Giuseppe Sanfilippo - per far conoscere al grande pubblico il territorio della Costa d’Oro e le sue eccellenze. Abbiamo scelto una formula molto snella di governance, che consenta di aggregare le numerose micro/piccole imprese, le quali, attraverso un’efficace comunicazione congiunta delle diverse attività, potranno promuovere le iniziative messe in campo per far crescere le proprie realtà”.

Vedi Allegato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!