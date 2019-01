via Ruffo di Calabria

Baida, via Ruffo di Calabria riapertura parziale dopo la frana

E' stata emanata ieri l'ordinanza sindacale che dispone la riapertura parziale di via Ruffo di Calabria - Baida.

Pubblicata il: 17/01/2019 - 15:43:53

E' stata emanata ieri l’ordinanza sindacale n.3 che dispone la riapertura parziale, con restringimento della sede stradale, di via Ruffo di Calabria – Baida, nel tratto in direzione via San Martino delle Scale (dal civico n. 71 all’incrocio con la strada provinciale n. 57).



Nel gennaio 2018 era stata inibita la circolazione nei due sensi di marcia, in quanto la corsia di monte, esposta al rischio frana, era stata interessata dal rilascio di un notevole volume di roccia.



Plauso è stato espresso dal Sindaco per l'intervento compiuto dal Coime sotto la direzione dell'Area della riqualificazione urbana.

