balestrate

Balestrate, attive strisce blu: possibile acquistare abbonamenti a tariffe scontate

Tornano le strisce blu a Balestrate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2018 - 16:38:21 Letto 353 volte

Tornano le strisce blu a Balestrate. I parcheggi a pagamento (70 centesimi all’ora) rimarranno attivi fino al prossimo 30 settembre. Da oggi è già possibile acquistare gli abbonamenti a tariffe scontate recandosi dai vigili urbani muniti di carta di identità e di libretto dell’automobile.

"La giunta - comunica il sindaco Vito Rizzo - ha deciso di introdurre in via sperimentale per questa stagione delle agevolazioni per le aree di sosta nel centro urbano, lungomare escluso". Le strisce sono attive dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 24 nel centro urbano e dalle 9 alle 24 in via D'Anna (lungomare Ovest). La giunta ha deciso che nel tratto belvedere-cimitero le strisce blu saranno attive solo dalle 16 alle 24.

Ecco nel dettaglio le quattro tipologie di abbonamenti a disposizione con il relativo prezzo:

1) Abbonamento stagionale per i residenti: 10 euro

2) Abbonamento per i non residenti proprietari o conduttori, con regolare contratto di locazione di durata non inferiore a un anno, di immobili destinati a uso abitativo, ubicati in macrozone di istituzione delle soste a pagamento: 10 euro

3) Abbonamento per soggetti titolari di strutture ricettive (alberghi, hotel, case vacanze) in regola con il pagamento di tutte le annualità dell’imposta di soggiorno: 50 euro per tutta la stagione

4) Abbonamento stagionale per tutti gli altri utenti: 20 euro

"Gli abbonamenti di 1, 2 e 4 - specifica l'Amministrazione - possono essere ottenuti anche per più di un veicolo intestato (proprietà o leasing). L’attivazione dell’abbonamento di tipo 3 non è collegata all’individuazione del veicolo ma alla struttura ricettiva autorizzata".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!