Ballarò Buskers Festival, venerdì 28 cena di autofinaziamento al Santa Chiara

Il Ballarò Buskers è il festival internazionale dedicato alle arti di strada di Palermo che si svolgerà dal 19 al 21 ottobre.

Per tre giorni cambierà il volto del quartiere conosciuto in tutto il mondo per il suo mercato all’aperto in stile arabo. Strade, piazze, monumenti e spazi di Ballarò saranno invasi dagli artisti che tra ‘abbanniate’ e coppi di frutta fresca animeranno il mercato, emozionando grandi e piccoli. Ballarò diventerà un piccolo carillon dal quale appariranno saltimbanchi, bande musicali, giocolieri, acrobati, attori.

Per autofinanziare il progetto, venerdì 28 settembre si svolgerà una cena multietnica al Centro Santa Chiara, con un contributo di 10 Euro.

Ci saranno tanta musica, festa, cibo delizioso e amici.

