borse di studio

Bando di concorso per borse di studio in memoria dell'On. Riccardo Piccione

Scade mercoledý 8 maggio 2019 il termine per presentare istanza di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di 12 borse di studio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/04/2019 - 11:58:27 Letto 383 volte

Scade mercoledì 8 maggio 2019 il termine entro il quale i genitori degli alunni meritevoli, in condizioni di disagio economico e frequentanti le terze classi delle scuole secondarie di primo grado della Città di Palermo, potranno presentare istanza di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di 8 borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna e 4 borse di studio del valore di 500 euro ciascuna per l'anno scolastico 2018/2019, in memoria dell'On. Riccardo Piccione, Consigliere Comunale della Città di Palermo dal 1997 al 2007.



Le domande dovranno essere indirizzate ai Dirigenti Scolastici delle scuole frequentate dai propri figli.



Il bando è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Palermo cliccando qui.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!