''Barber Ring 2018'', gara nazionale di taglio a Palermo

Oltre 100 barbers di tutta Italia hanno scelto di partecipare domenica 18 novembre, alla competizione nazionale ''Barber Ring 2018'', evento organizzato a Palermo.

La prestigiosa scuola siciliana di barbers ottiene un importante riconoscimento dalla categoria. Oltre 100 barbers di tutta Italia hanno scelto di partecipare domenica prossima, 18 novembre, dalle 9 alle 18, alla competizione nazionale “Barber Ring 2018”, evento organizzato a Palermo, presso il padiglione 22 della Fiera del Mediterraneo, dal team siciliano “Alti Livelli” (Cosimo Campagna di Palermo, Alfio Gravagno di San Giovanni La Punta, Luca Geraci di Catania e Mario Cacciatore di Siracusa) con la direzione artistica del pluricampione del mondo Pasquale De Luca di Santa Maria a Vico, provincia di Caserta, che presiederà la giuria. Fra i concorrenti anche acconciatori di Vip internazionali, di calciatori e di personaggi dello spettacolo.

“Il ‘Barber Ring’ non ha finalità commerciale, ma divulgativa e culturale – spiega Cosimo Campagna - per fare incontrare fra loro i barber professionisti e per fare conoscere al grande pubblico l’altissima qualità raggiunta a livello internazionale dalla barberia italiana e siciliana, assieme al significativo seguito di giovani che ottiene un settore diventato un importante sbocco occupazionale. In tal senso si spiega il sostegno dato all’iniziativa da Nunzio Reina, vicepresidente della Camera di commercio di Palermo ed Enna e responsabile Attività produttive della Confesercenti regionale, che ha messo a disposizione il padiglione 22 della Fiera. Importante anche la collaborazione dell’accademia Anam di Palermo”.

Una parte del ricavato degli ingressi sarà donata alla “Missione Speranza e Carità” di Biagio Conte per creare un ponte fra i barbers e gli ospiti del missionario laico, con il prossimo obiettivo di avviare percorsi di formazione e inserimento lavorativo in questo mestiere tradizionale che ha saputo reinventarsi come professione che unisce stile e innovazione.

“Il primo impegno della mia attività è quello dell’alta formazione professionale agli operatori del settore – aggiunge Pasquale De Luca - . Il ‘Barber Ring’ sarà un’occasione di confronto di esperienze a livello nazionale e di sperimentazioni di stili che torneranno utili a tutti. Per questa ragione ho proposto di inserire nelle gare una nuova categoria, Free style e Total look, per associare finalmente il taglio all’Outfit del potenziale cliente”.

Sul ring, come se fossero incontri di pugilato, si batteranno le migliori capacità del Paese con forbici e “razor”, inventando per l’occasione nuovi stili che comporranno le prossime collezioni di tendenza. Presentate da Sara Priolo, voce di Radio In che ha partecipato a “Uomini e donne”, le esibizioni si divideranno nelle categorie Hair tattoo, Razor fade, Old school, Taglio all’italiana, Modellatura barba e – come novità – le categorie Free style e Total look (tendenze moda) con uno di questi stili: Metrosexual, Hipster, Grunge e Nerd.

Lunedì 19 novembre, alle ore 14, la cerimonia di premiazione, con il conferimento, fra gli altri, del Premio nazionale, del Premio Regione siciliana e del Premio Città di Palermo.

