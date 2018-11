sfida tra barbieri

Barber ring a Palermo, sfida tra barbieri *INTERVISTE*

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/11/2018 - 12:09:55 Letto 486 volte

Una vera e propria sfida a colpi di forbici e rasoi. Cento barbieri da tutta Italia sono a Palermo per la competizione nazionale "Barber Ring 2018", organizzata dal team siciliano “Alti Livelli”, alla Fiera del Mediterraneo.

Il ‘Barber Ring’ non ha finalità commerciale, ma divulgativa e culturale per fare incontrare fra loro i barber professionisti e per fare conoscere al grande pubblico l’altissima qualità raggiunta a livello internazionale dalla barberia italiana e siciliana, assieme al significativo seguito di giovani che ottiene un settore diventato un importante sbocco occupazionale.

Sul ring, come se fossero incontri di pugilato, si sono battuti le migliori capacità del Paese con forbici e “razor”, inventando per l’occasione nuovi stili che comporranno le prossime collezioni di tendenza.

Ecco il video:

