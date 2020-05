anniversario Strage di Capaci

BCsicilia: Maratona Digitale per ricordare il ventottesimo anniversario della strage di Capaci

BCsicilia partecipa alla Maratona Digitale per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2020 - 14:46:30 Letto 365 volte

BCsicilia partecipa alla Maratona Digitale per ricordare il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinari, organizzata dal Comune di Isola delle Femmine nel ventottesimo anniversario della strage del 23 Maggio. Aprirà la maratona, in diretta social, a causa delle ristrettezze del Covid 19, il Sindaco di Isola delle femmine Stefano Bologna, seguito da Luigi De Magistris, Don Luigi Ciotti, Padre Cosimo Scordato, Piera Aiello, Francesco Di Bene, Ignazio Cutrò, Alessandro Lenzi, Gabriele Guercio, Adriana Guercio, Danilo Sulis e Agata Sandrone di BCsicilia Isola delle Femmine. Interverranno inoltre rappresentanze scolastiche, l’Anci Sicilia, l’Anci Giovani, l’Ordine degli Avvocati, l’UP Palermo, il Rotaract Palermo est, l’Unicef, Vivi Sano Onlus, artisti del MEI Meeting delle Etichette indipendenti, Centro studi Dino Grammatico.

“Tutte tessere di un mosaico civile – scrivono in una nota gli organizzatori - con cui si vogliamo condividere la ricorrenza, creando sul web quell’atmosfera che - ogni anno - al fianco di Tina Montinaro, trasforma il doloroso scorcio della A29 in un suggestivo focolare, da cui traiamo energia e slancio per il nostro quotidiano impegno per la Legalità. Vi aspettiamo – alle ore 17,00, questa volta su Facebook, sulla pagina del Giardino della Memoria “Quarto Savona Quindici” - per una Maratona Digitale fatta di voci, visi, racconti, che in questi momenti difficili ci restituisca il valore della responsabilità ed il fascino di una “intransigente prudenza”.

Nella foto un momento della manifestazione dello scorso anno.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!