Bellolampo, Figuccia: ''La munnizza che a Bolzano brilla, a Palermo puzza''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/11/2020 - 17:32:33 Letto 404 volte

"Grande successo per l'Orlando city, si fa per dire. Bellolampo continua ad allargarsi a macchia d'olio con il compiacimento del sindaco che per altri tre mesi dormirà sonni tranquilli", a dirlo in una nota è il deputato all'Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia Vincenzo Figuccia.

"Una settima vasca - prosegue - che continua a tamponare e a rimandare il problema dei rifiuti per strada ma è certo che tra un paio di mesi Palermo si risveglierà con lo stesso volto sfregiato. Si continua ad abbancare premiando il sistema discarica a danno dei cittadini palermitani ammorbati dai miasmi di Bellolampo e dall'irreparabile inquinamento dell'ecosistema. In verità quella che a Palermo è semplicemente “munnizza”, a Bolzano è una risorsa che porta calore a 3.500 abitazioni. Le due città, distanti circa 1.400 km, non sembrano appartenere neanche allo stesso Paese. Nel capoluogo altoatesino il termovalorizzatore converte il calore scaturito dalla combustione della spazzatura in vapore, producendo così energia termica ed elettrica che, con il futuro ampliamento della rete, arriverà a riscaldare 100 mila abitazioni. È mai possibile che Palermo e la Sicilia non debbano puntare a questi standard di eco sostenibilità, pulizia, decoro e vivibilità? Comprendiamo perfettamente che gli standard di Orlando sono altri ma così è impensabile continuare".

