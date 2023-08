incendio discarica Bellolampo

Bellolampo, Rap: ''Da oggi si potrà conferire nella vasca terza Bis''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2023 - 13:59:16 Letto 799 volte

“Dopo avere proceduto alla realizzazione di una nuova pista di accesso per i mezzi, diametralmente opposta all’ingresso della IV vasca, dove continuano le attività di copertura e per non interferire con le attività per la salvaguardia dei presidi ambientali predisposti nei luoghi, tra cui le operosità continue dei dumper che trasportano i materiali inerti e la terra, da oggi il rifiuti pretrattati saranno conferiti presso la Vasca terza Bis. Tutto ciò è possibile nella considerazione comprovata che la terza Bis non è stata interessata dall’incendio, se non in parti molto periferiche (adiacente alla IV) che non creano problemi né di sicurezza né ambientali”. A darne notizie il presidente della RAP Giuseppe Todaro.

Si anticipano così di quasi dieci giorni le previsioni di normalizzare le attività all’interno del polo impiantistico grazie agli sforzi e alla collaborazione di tutti gli attori Istituzionali. Un ringraziamento va agli operatori della RAP che hanno lavorato sui luoghi incessantemente per raggiungere l’obiettivo di non utilizzare oltre 15 giorni la stazione di trasferenza e quella dell’ex Unieco come alternativa per l’abbancamento.

Si informa, inoltre, che continuano i presidi permanenti h 24 sulla IV vasca per assicurare e soffocare eventuali riprese di focolai qualora si creassero. Giornalmente lavorano sui luoghi non meno di 10 dumper che trasportano non meno di 200 t/g circa di terra di ricoprimento utile a garantire i 50 m lineari giornalieri di copertura coma da impegno assunto in Prefettura su specifica richiesta delle autorità.

Fonte: Rap

