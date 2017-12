beneficenza

Beneficenza: alla Tonnara Florio l'alta moda sostiene gli interventi di medicina umanitaria

Eccellenza, cultura, medicina, scienza, solidarietà e intrattenimento. Sono alcune tra le parole chiave dell’evento benefico che si terrà domani, mercoledì 29 novembre a partire dalle 19:00 a Palermo, presso gli spazi della Tonnara Florio dell’Arenella, luogo che racconta le suggestioni intramontabili di una dinastia che conferì alla città prestigio e ricchezza.

“Insieme per…” è questo il titolo della serata organizzata e promossa da FDM Alta Moda Palermo, che ha scelto di mettere a disposizione di un’iniziativa umanitaria le proprie energie per realizzare una raccolta di fondi a favore dell’International Association for Humanitarian Medicine, associazione da anni presieduta a Palermo dal professore Michele Masellis, che ha permesso il ricovero e le cure di oltre 45 pazienti provenienti da Congo, Kenya, Liberia, Siria, Iraq, Somalia e Nigeria.

L’evento si configura dunque come un incontro tra eccellenze nei rispettivi campi di appartenenza – medicina e moda – che si realizza anche grazie al contributo di sponsor che hanno aderito all’iniziativa: durante la serata, infatti, saranno distribuiti alcuni premi ai partecipanti.

Il momento clou sarà rappresentato dal defilè di alta moda che si terrà subito dopo l’intervento del professore Masellis, a cura della stilistaFrancesca Di Maria dell’atelier FDM Alta Moda Palermo.

Una sfilata all’insegna dei colori caldi e luminosi, pronti a scaldare il mite inverno siciliano, dal blu al giallo, dall’arancio al bluette, passando per l’intramontabile ed elegante nero: ampie gonne plissè, morbidi velluti e piume svolazzanti caratterizzano la collezione A/I 2017/2018 che sarà proposta nel corso dell’evento benefico a favore dell’IAHM.

Trenta, in tutto, gli abiti di alta moda, arricchiti dagli immancabili cappelli di Francesca Di Maria, sfileranno in passerella alla Tonnara Florio, per sostenere la causa umanitaria del professore Masellis.

“La moda, quella made in Sicily che nasce dalle mani artigiane e sapienti dell’atelier FDM, si mette al servizio di una causa altissima e di chi da anni porta avanti un progetto, come quello del professore Masellis, nonostante le difficoltà - spiega Francesca Di Maria, titolare dell'atelier - l'amore per questa terra passa anche attraverso l'amore per gli altri, la solidarietà e il riconoscimento di chi ha fatto bene”.

