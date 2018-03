cura della talassemia

Beneficenza, raccolti 17 mila euro per associazione Piera Cutino

Nel 2017 sono stati raccolti diciassette mila euro che Conad Sicilia devolverà all'Associazione Piera Cutino

20/03/2018

Grazie alla generosità dei clienti Conad Sicilia, nel 2017 sono stati raccolti diciassette mila euro che Conad Sicilia devolverà mercoledì 21 marzo, ore 11, all’Associazione Piera Cutino, (via Trabucco, 180, Palermo) per contribuire alla realizzazione di nuovi laboratori di ricerca.

Alla cerimonia saranno presenti Vittorio Troia, Direttore Generale CFO Conad Sicilia, Salvatore Abbate, Presidente di Conad Sicilia, il professore Alessandro Garilli, Presidente dell’Associazione Piera Cutino e il professore Aurelio Maggio, Direttore dell’Ematologia 2 del Presidio “Cervello” di Palermo.

La cerimonia di consegna sarà l’occasione per spiegare le finalità del progetto, raccontare i progressi e le attività in campo di ricerca e cura della talassemia in Sicilia e l’impegno sociale di Conad sul territorio siciliano.

