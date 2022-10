Leonardo Gentile

Benemerenza al Mar. Cav. Uff. Leonardo Gentile

Questa benemerenza è un modo per validare l'impegno civile in qualità di finanziere, contro la criminalità organizzata, ma soprattutto per un uomo che ha avuto delle esperienze personali drammatiche: la morte della figlia Antonella di venti anni.

Presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Palermo, allo Steri, si è svolta la cerimonia, durante la quale il Magnifico Rettore Massimo Midiri ha conferito al socio e consigliere della Sezione Anfi di Palermo, Mar.Cav.Uff. Leonardo Gentile, il titolo di Benemerito dell’Ateneo di Palermo.

“Dare il titolo di Benemerito è un evento particolare – spiega Massimo Midiri – soprattutto in questo caso per un maresciallo della Guardia di Finanza, Leonardo Gentile, un uomo che ha fatto della sua vita una missione. Questa benemerenza è un modo per validare l’impegno civile in qualità di finanziere, contro la criminalità organizzata, ma soprattutto per un uomo che ha avuto delle esperienze personali drammatiche: la morte della figlia Antonella di venti anni a causa di una terribile malattia “la Talassemia” e di un’altra figlia di appena cinque mesi, Maria, anch’essa affetta dalla stessa malattia. Gentile è un uomo che ha saputo trasformare il dolore in scopo di vita a favore dei talassemici con iniziative che hanno fatto aumentare la donazione del sangue e raccolta fondi. Un messaggio importante per la collettività”.

Il prestigioso riconoscimento è stato richiesto dal Comandante Regionale Sicilia, Riccardo Rapanotti: “Dopo aver conosciuto di persona il Mar. Gentile sono rimasto colpito e affascinato dalle sue vicende personali – racconta Rapanotti – ma anche dal suo legame alle Fiamme Gialle. Uomini così, di tale spessore e di profondi valori vanno premiati!”.

La cerimonia si è svolta alla presenza di Autorità civili e militari e in particolare del Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, Gen.C.A. Rosario Lorusso, del Comandante Regionale Sicilia, Gen.D. Riccardo Rapanotti, nonché di una nutrita rappresentanza della Sezione ANFI di Palermo, accompagnata dal Consigliere Nazionale ANFI per la Sicilia nonché Presidente della Sezione di Palermo, Gen.B.ris.cav. Umberto Rocco, dal vicepresidente, Sten. Cav. Vito Cangialosi e dai Presidenti delle Sezioni di Marsala, Gen.B.cav. Renato Giovannelli, e di Bagheria, Mar.cav. Vincenzo Miccoli.

“Il Maresciallo Leonardo Gentile oltre ad essere un socio ANFI è anche Consigliere di Sezione – chiosa Umberto Rocco. - Un vulcano di idee, soprattutto per aiutare chi soffre di Talassemia, conosciuta anche come anemia mediterranea, che è una patologia ereditaria del sangue. I pazienti che ne sono affetti presentano una minore quantità di globuli rossi rispetto alla norma, con difetti nella sintesi dell'emoglobina. Per aiutare chi soffre, Gentile ha scritto e pubblicato tre libri dal titolo ‘La mia vita, le mie battaglie’, ‘Testimonianza nel Sociale di un Finanziere’ e per ultimo ‘Un segugio a caccia di bionde’, il cui ricavato è stato devoluto a beneficio della ricerca genetica per la cura delle malattie rare del sangue e in particolare della Talassemia. L’ANFI è lieta di collaborare per iniziative sociali e con soci che hanno a cuore il bene collettivo”. La cerimonia si è conclusa con la consegna del “Sigillo e diploma della Benemerenza”.

Didascalia foto di gruppo iniziando da sinistra: Gen.B.(ris) Cav. Umberto Rocco (Consigliere Nazionale ANFI per la Sicilia e Presidente della Sezione di Palermo); Prof. Marcello Ciaccio (Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia presso il Policlinico di Palermo); Gen.C.A. Rosario Lorusso (Comandante Interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza); Prof. Massimo Midiri (Magnifico Rettore dell'Università di Palermo); Mar.Cav.Uff. Leonardo Gentile (Socio e Consigliere della Sezione ANFI di Palermo); Gen.D. Riccardo Rapanotti (Comandante Regionale Sicilia della Guardia di Finanza).

