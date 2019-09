compleanno Biagio Conte

Biagio Conte compie 56 anni ed è a Strasburgo

Biagio Conte si trova, attualmente a Strasburgo. Oggi compie 56 anni.

Biagio Conte compie oggi 56 anni e immancabili arrivano gli auguri da parte della comunità Speranza e Carità di Palermo. "Oggi 16 settembre è il compleanno di Fratel Biagio. Tanti Auguri! Ti vogliamo tanto bene. Ti siamo vicini e tu sei vicino a noi".

Biagio Conte si trova, attualmente a Strasburgo e, proprio oggi, attende che, ripresi i lavori del parlamento europeo, possa avere la possibilità di consegnare una lettera e un saluto alle istituzioni.

Fratel Biagio è partito l’otto luglio, con il traghetto, dal porto di Palermo rendendosi, come lui stesso ha detto "esule dall’Italia sulle rotte dei migranti", approdando a Genova, per poi proseguire per Milano dove ha incontrato rappresentati del Comune e l’Arcivescovo Mario Delpini. Poi, sempre a piedi, è andato in Svizzera, a Bellinzona, ha attraverso tutto il Ticino e ha scalato sotto la grandine il Monte San Gottardo. Il 14 agosto ha raggiunto il santuario di Sachseln dove è sepolto e venerato San Nicolao della Flue, patrono della Svizzera; lì ha pregato per tutto il popolo svizzero.

