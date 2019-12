appello di Biagio Conte

Biagio Conte lancia un appello: ''Servono reti e materassi per la missione''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/12/2019 - 05:02:16 Letto 308 volte

Un appello che arriva proprio alla vigilia di Natale ed e’ quello del frate missionario Biagio Conte. Nella sua Missione “Speranza e Carità” di Palermo mancano reti e materassi per i suoi ospiti e allora Fra Biagio prova a scuotere le coscienze, lanciando un appello.

Centinaia sono i senzatetto della missione, materassi e reti al momento Non sono presenti per tutti. "Quanti vogliono contribuire - aggiunge Biagio Conte - possono venire a donare il letto ad un povero in Missione Speranza e Carità in via Tiro a Segno dalle 9 del mattino, fino alle 20 di sera".

Biagio Conte sta anche organizzando varie iniziative per addolcire il Natale dei tanti ospiti, tra siciliani e migranti. Un Natale che si spera per loro possa essere pieno di serenità.





