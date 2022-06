Biagio Conte ricoverato

Biagio Conte, Musumeci: ''Ci auguriamo possa superare questo difficile scoglio''

''Palermo, la Comunità da lui fondata, noi tutti abbiamo bisogno di lui ancora'', dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

«Biagio Conte è uno degli esempi più fulgidi di accoglienza e dedizione al prossimo che la Sicilia conosca. In apprensione per le sue condizioni di salute, gli auguriamo con tutto il cuore che possa, come già in passato, superare anche questo difficile scoglio. Palermo, la Comunità da lui fondata, noi tutti abbiamo bisogno di lui ancora». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Fonte: Regione Siciliana

