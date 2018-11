conferenza chiusura evento

Bilancio finale de Le Vie dei Tesori: numeri in crescita e visitatori soddisfatti

Venerdì 23 novembre all'interno del Carcere Ucciardone la conferenza stampa di chiusura del festival ''Le Vie dei Tesori''.

Venerdì 23 novembre alle 9,30 all’interno del Carcere Ucciardone – tra i siti aperti quest’anno da Le Vie dei Tesori - la conferenza stampa di chiusura del festival che ha aperto, nell’arco di quasi due mesi, 130 siti a Palermo che salgono a 300 se si aggiungono le altre sette province siciliane, più Milano, Mantova e la Valtellina.

E’ stato infatti un anno importante per Le Vie dei Tesori: sono state gettate e, in alcuni luoghi, consolidate, le basi per una rete che ha valicato lo Stretto. Nonostante il maltempo che ha colpito l’ultimo weekend, i numeri confermano il trend positivo dello scorso anno; è in crescita l'impatto economico e ricaduta turistica sulla città, e l’indice di gradimento dei visitatori, il 61 per cento dei quali è giunto a Palermo sulla scia dell’eco della manifestazione.

Il festival ha aperto per il primo anno il carcere Ucciardone: che è stato scelto per presentare i dati, ma che annuncerà anche una serie di iniziative strettamente legate al recupero dei detenuti e al loro inserimento nel mondo del lavoro.

Ne parleranno l’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, il sindaco Leoluca Orlando e la direttrice della casa circondariale Rita Barbera; Laura Anello, presidente de Le Vie dei Tesori Onlus e Giovanni Ruggieri, docente di Scienze del turismo dell'Università di Palermo e presidente di Otie (Osservatorio sul Turismo delle Isole Europee), fornirà i dati sull'impatto turistico del Festival, nell’anno della Capitale Italiana della Cultura. Presenti anche gli altri componenti del comitato organizzatore, i rappresentanti dei partner coinvolti e degli oltre 1000 volontari coinvolti.

