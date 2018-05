bollino blu

Bollino blu e novità sulle revisioni auto a partire dal prossimo 20 maggio

Il documento della revisione tra qualche giorno non sarà semplicemente una voce in cui si riporta: revisione superata o non superata, ma si tratterà di un certificato completo con tutte le informazioni sul mezzo.

Dopo l’approvazione delle modifiche sulla revisione dei mezzi, finalmente il prossimo 20 maggio saranno applicate. Lo scopo di queste norme è garantire una maggiore trasparenza per evitare problemi a opera dei soliti furbetti. Il documento della revisione tra qualche giorno non sarà semplicemente una voce in cui si riporta: revisione superata o non superata, ma si tratterà di un certificato completo con tutte le informazioni sul mezzo. Fra queste sarà presente anche il bollino blu.

Il bollino blu: novità in vigore fra pochissimi giorni

Già da qualche tempo relativamente alla polizza auto e al settore delle automobili, si sente parlare di “bollino blu”. Il cosiddetto bollino blu è sostanzialmente un documento che proverebbe che il mezzo ha superato il controllo del gas di scarico, non superando i limiti di legge di emissione di inquinanti nell’aria, e che quindi può circolare regolarmente. Secondo quanto stabilito da una normativa del 2012 (9 febbraio) questa verifica è fatta da personale professionale autorizzato quando viene fatta la revisione al mezzo e quindi con le stesse tempistiche.

L’emissione del tagliando adesivo da applicare dove visibile a prova dell’avvenuto controllo dell’auto, come accadeva in passato, non è più necessaria. Il personale addetto, per tale verifica, preleva i dati su: opacità (nei diesel), emissione di monossido di carbonio (nei benzina) e fattore lambda (nei catalizzati). Se il valore è sotto al limite fissato di legge, il veicolo è regolare. Se lo supera, spesso si può risolvere il problema con una sostituzione dell’impianto di scarico. Per logica, altrimenti risulterebbero sicuramente fuori norma, sono esclusi i veicoli storici. Lo stesso vale per quelli elettrici che non emettono gas nocivi.

Altri dettagli sulle nuove norme per la revisione

Saranno quindi indicati i dati dell’auto (numero di telaio e targa), i chilometri percorsi, i risultati del controllo tecnico sull’auto, comprese specificazioni su eventuali difetti emersi. La revisione resta da effettuare con una periodicità di 4 anni dopo l’immatricolazione del mezzo e ogni 2 successivamente. Secondo la nuova norma non ci sono più limiti chilometrici.

La rilevazione dei chilometri risulterà essere molto utile perché sarà prova solida da portare in caso di compravendita del veicolo per tutelare le parti: il venditore potrà dimostrare l’usura effettiva e si preverranno, così, manomissioni del chilometraggio. Chi sarà sorpreso a effettuare tale manomissione, sarà soggetto a sanzioni.

Se la vettura non passasse la revisione, il proprietario avrà un mese per farne un’altra sistemando eventuali problemi presenti. Il mezzo potrà muoversi solo per andare in officina. Secondo i nuovi protocolli, aumenteranno anche i controlli da parte della Motorizzazione sulle officine per controllare che non si effettuino le cosiddette “revisioni facili”.

Costi e tariffe

La spesa della revisione, nonostante le novità, dovrebbe restare invariata. Affinché il controllo sia valido, va effettuato presso officine autorizzate a fare la revisione e a emettere il bollino blu. La spesa si dovrebbe aggirare intorno ai 65 euro sia nei centri autorizzati che all’ACI (qui ci sono in più 25 euro per i non soci). Alla Motorizzazione Civile il costo è di 45 euro, ma le attese di solito sono molto più lunghe.

In caso di mancata revisione del mezzo, se si viene sorpresi dalle Forze dell’Ordine, la multa è fra i 159 e i 640 euro. In tal caso, inoltre, il veicolo viene sospeso dalla libera circolazione fino alla revisione (che deve essere positiva). Il veicolo potrà muoversi solo e unicamente da casa all’officina il giorno dell’appuntamento.

