Bonagia, traffico in tilt a causa dei lavori sul cavalcavia: cambia la viabilitą

Dopo i rallentamenti del traffico causati dai lavori al cavalcavia di viale Papa Giovanni XXIII, sono scattati a Bonagia i primi correttivi alla viabilitą.

27/02/2018

Dopo i rallentamenti del traffico causati dai lavori al cavalcavia di viale Papa Giovanni XXIII, sono scattati a Bonagia i primi correttivi alla viabilità. Per ridurre i disagi si è deciso di istituire il senso unico sul viadotto Carlo Perrier, in direzione di via dell'Orsa Minore. Lo rende noto il presidente della commissione consiliare Urbanistica, Giovanni Lo Cascio, al termine di un sopralluogo effettuato con il presidente della Terza circoscrizione Antonino Santangelo e gli agenti di polizia municipale dislocati sul posto.

Dunque, sul cavalcavia di viale Papa Giovanni XXIII, interessato dai lavori, si continuerà a transitare sulla semi carreggiata lato Trapani, mentre adesso l'attraversamento del viadotto Perrier sarà possibile in un unico senso di marcia: da via del Levriere verso via dell'Orsa Minore. Per agevolare la circolazione ed evitare ingorghi, sul posto ci sono quattro pattuglie dei vigili urbani in corrispondenza degli incroci a monte e a valle dei due ponti.

I lavori al cavalcavia di viale Papa Giovanni XXIII (lato Catania), in base all'ordinanza dell'ufficio Traffico del Comune, dureranno fino al 24 marzo prossimo. Dopodiché si passerà all'altro lato. Gli interventi di messa in sicurezza riguarderanno sia il manto stradale (sconnesso in più punti) sia i giunti.

