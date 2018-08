bonus figlio

Bonus regionale figlio 2018, da lunedì 13 agosto la presentazione delle istanze

A partire da domani, lunedì 13 agosto, sarà possibile presentare istanza per l'erogazione del Bonus di mille euro per la nascita o adozione di un bambino per l'anno 2018...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/08/2018 - 12:54:41 Letto 498 volte

A partire da domani, lunedì 13 agosto, sarà possibile presentare istanza per l'erogazione del Bonus di mille euro per la nascita o adozione di un bambino per l'anno 2018, secondo quanto previsto dal Decreto dell'Assessorato Regionale alla Famiglia del 20 giugno scorso.

L'istanza - redatta su modulo scaricabile dal sito del Settore Servizi Socio Assistenziali o disponibile presso gli uffici di cittadinanza - potrà essere presentata da un genitore ovvero da un soggetto esercente la potestà parentale presso le seguenti sedi circoscrizionali:

- 1^ Circoscrizione: Piazza Giulio Cesare n.52 - terzo piano

- 2^ Circoscrizione: Via San Ciro n.15

- 3^ Circoscrizione: Via La Colla n.48/52

- 4^ Circoscrizione: Viale Regione Siciliana Nord Ovest n.95

- 5^ Circoscrizione: Via Adua n.22

- 6^ Circoscrizione: Via Monte San Calogero n.28

- 7^ Circoscrizione: Via E.Duse n.31

- 8^ Circoscrizione: Via Fileti n.19

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!