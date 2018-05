Borsa di studio

Borsa di studi Norman Zarcone a neo pubblicista

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 20/05/2018 - 12:47:37 Letto 368 volte

Una borsa di studio per ricordare Norman Zarcone che rifiutò la logica del baronato che toglie ossigeno alla meritocrazia, con il più estremo dei gesti. Con questo spirito è stata assegnata a Benedetta Intelisano, neo pubblicista di Taormina, la borsa di studio Norman Zarcone, istituita dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia in memoria del giovane dottorando in Lettere e filosofia scomparso nel 2010.

Benedetta Intelisano, 26 anni, l’ha vinta per la competenza, la passione e la preparazione dimostrata durante l’esame professionale. Benedetta iscritta in Scienze delle Comunicazione, ha svolto la professione per due anni nella redazione di Radio Zammù, la radio dell’Università di Catania, e oggi le è stato consegnato il tesserino professionale dopo aver sostenuto brillantemente il colloquio per l’iscrizione nell’albo dei pubblicisti.

“Norman decide di togliersi la vita per protestare contro un sistema che penalizza i giovani talenti - ha detto il padre Claudio Zarcone. - Una scelta etica e filosofica, dettata dall’incapacità di genuflettersi a certe forme di potere. Oggi egli è il simbolo di un’intera generazione di studiosi, di cervelli, che non casualmente è stata definita ‘Generazione Norman’. E non casualmente il Comune di Palermo gli ha intitolato una Rotonda a Brancaccio e l’università uno Spazio (Spazio Generazione Norman) presso la cittadella universitaria. Io vi lascio questo grido, il grido di Norman, ascoltatelo, rispettatelo come un lascito testamentario”.

Alla cerimonia, che si è tenuta nella sede dell’Ordine, in via Bernini, erano presenti il padre di Norman, Claudio Zarcone, il vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Salvo Li Castri, il segretario Santo Gallo, il tesoriere, Maria Pia Farinella, i consiglieri Riccardo Arena, Totò Ferro, Concetto Mannisi, Filippo Mulè e Attilio Raimondi, e il segretario di Assostampa Sicilia, Roberto Ginex.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!