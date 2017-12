confcommercio

''Botteghe storiche'': il progetto di Confcommercio Palermo a tutela del patrimonio artigianale

''Botteghe Storiche'', ''Locali di Tradizione'' e ''Antichi Mestieri di Interesse Culturale'' a Palermo e in provincia avranno entro la prossima primavera una targa di riconoscimento.

Sono tante le attività commerciali e artigianali meritevoli di essere riconosciute come una parte imprescindibile del patrimonio culturale e commerciale del capoluogo siciliano e quali detentrici di un capitale sociale di relazioni umane e di tradizioni da difendere e tutelare.

Per questo, Confcommercio Palermo ha fatto partire il progetto che, al fine di attuare una concreta ed efficace politica di valorizzazione del patrimonio storico, punta ad una selezione accurata e stringente di quelle attività che hanno valore storico, sono legate alla tradizione o rappresentano gli antichi mestieri da preservare.

Il progetto è stato presentato, questa mattina, dalla presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del vice sindaco e assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo Sergio Marino, di Rosanna Pirajno, di Salvare Palermo, diGiuseppe Scuderi del Progetto Policoro, di Giovanna Analdi dell’Associazione Cassaro Alto e di Marco Sorrentino della cooperativa Terredamare, che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per portare avanti l’iniziativa.

Altri enti, associazioni o istituzioni che vorranno condividere le finalità del progetto potranno aderire anche successivamente, collaborando all’individuazione, alla conservazione e alla valorizzazione delle botteghe storiche, dei locali di tradizione e degli antichi mestieri di interesse culturale individuati e del loro patrimonio culturale.

“Gli esercizi commerciali tradizionali costituiscono un vero e proprio patrimonio della cultura e dell’ospitalità per le testimonianze, gli arredi e i ricordi che conservano e rappresentano una parte imprescindibile del patrimonio culturale e commerciale della città, oltre che un capitale sociale di relazioni umane, di custodia di tradizioni e di presidio del territorio – ha spiegato Patrizia Di Dio –. Nella nostra visione di città e di sviluppo della città c’è anche la salvaguardia della memoria e dell’identità del nostro patrimonio culturale, tradizionale e quanto di bello e buono abbiamo. L’Economia della Bellezza si realizza con la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale, dobbiamo far emergere la grande bellezza con cui il mondo ci identifica e che desidera conoscere, quindi valorizzazione del patrimonio culturale e della qualità della vita Made in Italy. Abbiamo voluto dare un segno concreto per tutelare l’esistente – ha aggiunto Patrizia Di Dio –. Vogliamo portare avanti il concetto di economia del nuovo Umanesimo che è quello dei nostri negozi sotto casa che rendono i luoghi una “città” e fanno di un luogo una “comunità”per tutelare l’esistente, la felicità si realizza anche grazie alla forza della comunità a partire dai negozi sotto casa e dal rapporto che abbiamo”.

