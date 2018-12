Brancaccio, una piazza intitolata a Padre Puglisi e Papa Francesco: presentato il progetto Agorà

progetto AgorÓ

Brancaccio, una piazza intitolata a Padre Puglisi e Papa Francesco: presentato il progetto AgorÓ

Questa mattina, il Sindaco Leoluca Orlando ha partecipato alla cerimonia di consegna del progetto esecutivo di una grande piazza a Brancaccio, intitolata al Beato Padre Pino Puglisi e a Papa Francesco da parte del Centro Padre Nostro.

18/12/2018

Il progetto esecutivo della piazza si chiama Agorà, ha l’obiettivo di riqualificare il contesto urbano del quartiere ed è già stato depositato presso gli uffici competenti del Comune di Palermo per i pareri necessari.

I costi della realizzazione del progetto esecutivo sono stati sostenuti dal Centro di Accoglienza Padre Nostro e dalla Fondazione Giovanni Paolo II di Fiesole.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il fratello di Don Pino Puglisi, Franco Puglisi, il parroco Don Maurizio Francoforte, il presidente del Centro Padre Nostro, Maurizio Artale, il presidente di Circoscrizione, Mario Greco e i consiglieri comunali, Francesco Bertolino e Sandro Terrani.

L’opera sorgerà nei terreni che si trovano nel quartiere di Brancaccio, tra via Brancaccio e via Francesca Paola Pennino e sarà costituita da uno spazio di circa 15 mila metri quadrati e che collegherà la nuova chiesa in costruzione, attraverso un percorso inframezzato da punti di interesse e aggregazione, zone di sosta e aree libere per la socializzazione. Nello specifico la piazza si caratterizza per la presenza di un corso d’acqua, una cavea e un piccolo padiglione.

Il Sindaco ha sottolineato che l’opera “conferma il cammino di rigenerazione del quartiere di Brancaccio e dell’intera città in ricordo del Beato Padre Pino Puglisi”. ”Agorà – ha detto Orlando – è un grande spazio pubblico ma allo stesso tempo un accesso alla nuova chiesa del quartiere e si accosta al progetto in via di definizione per la realizzazione di un asilo nido. Si tratta, quindi, di due interventi di grande importanza per Brancaccio, che sicuramente servono come attenzione per i governi, nazionale e regionale per considerare l’importanza strategica di questa rinascita di Brancaccio, simbolo e stimolo per la rinascita dell’intera città”.

“Per noi del Centro di Accoglienza Padre Nostro – ha detto il Presidente del Centro, Maurizio Artale - questa piazza, più di ogni altra cosa, deve incarnare la presenza sul territorio e il senso dello Stato e di tutte le istituzioni che lo compongono I pellegrini, che vengono a visitare i luoghi del Beato Giuseppe Puglisi, dovranno vedere che Brancaccio vuole fortemente diventare un quartiere modello di innovazione formale e di sostenibilità ambientale. Ma la piazza è, soprattutto, uno spazio che deve avere la capacità di rappresentarci, ricordando a tutti che esiste qualcosa che è più della somma delle parti, quel bene comune, per cui ha un senso lo stare insieme. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la visione che, 25 anni fa, il Beato Giuseppe Puglisi ha avuto della sua comunità e del suo quartiere. Entro l’inizio del nuovo anno doneremo al Comune di Palermo il progetto dell’Asilo Nido, che andrà ad ampliare i servizi di questa circoscrizione”.

Il Presidente della II Circoscrizione, Mario Greco, ha ringraziato gli intervenuti, offrendo le competenze del Consiglio "a queste due opere, che rappresenteranno uno sviluppo di Brancaccio sino ad oggi inimmaginabile".

Infine, il Parroco di Brancaccio, don Maurizio Francoforte, ha benedetto gli intervenuti, ribadendo il suo forte desiderio che la piazza si realizzi e ricordando che "il progetto dell’agorà e quello dell’asilo nido sono già stati benedetti da Papa Francesco durante la sua visita nella casa del Beato Giuseppe Puglisi il 15 Settembre 2018".

il Sindaco in settimana, incontrerà il presidente della regione, Nello Musumeci e il ministro per il sud Barbara Lezzi per la realizzazione dell’Agorà e dell’asilo nido a Brancaccio.

