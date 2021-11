passante ferroviario

Bretella Viale Francia-Via Nenni, Varrica: ''Pronti per aprire la strada''

Firmato stamane il verbale di consegna di aree ed impianti realizzati da RFI al Comune di Palermo nell'ambito dei lavori del passante ferroviario.

"Ringrazio RFI, Italferr, il Comune di Palermo, Amg e Amap per la disponibilità che hanno mostrato quest'oggi nel definire in maniera condivisa il verbale di consegna della bretella Viale Francia-Via Nenni, evitando ulteriori slittamenti. Adesso spetterà al Comune decidere quando aprire la strada. Felice di questo piccolo ma importante passo in avanti". Lo dichiara il parlamentare nazionale Adriano Varrica.

"Negli scorsi mesi - continua Varrica - con RFI e Italferr ci eravamo imbattuti in un blocco dei lavori a causa di un problema autorizzativo che, insieme, siamo riusciti a superare. La prossima settimana incontrerò RFI per discutere dei lavori di completamento del parco urbano lineare, il percorso ciclopedonale tra la fermata De Gasperi e quella San Lorenzo" conclude.

