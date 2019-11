violenza sulle donne

Bus Amat per campagna contro la violenza sulle donne

Giornata contro la violenza sulle donne, campagna di sensibilizzazione sulla linea bus 101.

Oggi, dal capolinea della linea bus 101, in piazza Giulio Cesare (Stazione centrale) - in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne – l'Inner Wheel Palermo Centro si farà promotrice di una campagna dinamica di sensibilizzazione, con il patrocinio gratuito da parte del Comune di Palermo.

All'interno di un bus Amat della linea 101 viaggeranno insieme ad alcune socie del club, un medico del pronto soccorso che attiva il “codice rosa”, un rappresentante del centro antiviolenza "Le Onde" e agenti della Polizia di Stato. Agli utenti del bus sarà distribuito materiale informativo e numeri da contattare in caso di violenza sia all'interno che fuori le mura de domestiche. “Ci tenevamo molto a partecipare all'iniziativa al fianco del Comune e dell’Inner Wheel Palermo Centro – afferma Michele Cimino, amministratore unico di Amat spa, l’azienda di trasporto pubblico - Oggi più che mai c’è la necessità di sensibilizzare la comunità in difesa dei diritti delle donne”.

“Ho condiviso questo progetto che ho sottoposto all'amministratore di Amat - dice Paolo Caracausi, presidente della terza commissione consiliare - E' necessario lavorare tutti uniti affinché non ci siano più casi di violenza sulle donne”.

